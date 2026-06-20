مدرب المغرب : حققنا المطلوب أمام اسكتلندا.. وكنا نستحق الفوز بفارق أكبر

أبدى محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، رضاه عن الأداء الذي قدمه "أسود الأطلس" أمام اسكتلندا، بعدما نجح فريقه في حصد ثلاث نقاط ثمينة خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأكد وهبي عقب اللقاء أن المنتخب المغربي حقق الهدف المطلوب بالخروج منتصرًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وتعاملوا بشكل جيد مع مجريات المباراة رغم الصعوبات التي فرضها المنافس.

وأوضح مدرب المغرب أن فريقه صنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم المواجهة مبكرًا، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة في بعض اللقطات حال دون توسيع الفارق، مضيفًا أن النتيجة كان يمكن أن تكون أكثر راحة لولا إهدار الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن الرغبة في تعزيز التقدم تسببت في بعض التسرع خلال فترات من المباراة، خاصة مع سعي اللاعبين لتسجيل هدف ثانٍ يمنح الفريق مزيدًا من الهدوء، لكنه شدد على أن المنتخب حافظ على توازنه حتى صافرة النهاية.

كما أثنى وهبي على التزام لاعبيه بالواجبات الدفاعية، مؤكدًا أنهم نجحوا في التعامل مع أسلوب المنتخب الاسكتلندي، لا سيما الكرات المباشرة والطويلة التي شكلت أبرز أسلحته الهجومية في الدقائق الأخيرة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الانتصار يمثل خطوة مهمة في مشوار المنتخب بالبطولة، مشددًا على أن الفريق سيواصل العمل لتطوير أدائه وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.