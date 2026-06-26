غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن مواجهة إيران بالمونديال.. اعرف موعد المباراة

تأكد غياب الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن مباراة منتخب مصر أمام إيران، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإيراني غدا السبت، في تمام الساعة 6 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة سياتل، في مواجهة حاسمة يسعى خلالها الفراعنة لحسم التأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

غياب حمدي فتحي

ويغيب حمدي فتحي عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب مصر الماضية أمام نيوزيلندا، بعدما اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية، ليقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استبعاده من الحسابات الفنية للمباراة المقبلة.

غياب حسام عبد المجيد

كما يغيب حسام عبد المجيد عن مواجهة إيران؛ بسبب خضوعه لبروتوكول إصابات الرأس المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نيوزيلندا أيضًا، وهو ما يمنع مشاركته حفاظًا على سلامته.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط؛ بعدما تعادل أمام بلجيكا بهدف لكل منتخب، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، بينما يحتل منتخب إيران المركز الثاني برصيد نقطتين، ويأتي منتخب بلجيكا ثالثًا بنفس الرصيد، فيما تتذيل نيوزيلندا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران؛ من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى الدور المقبل دون الدخول في حسابات نتائج المنافسين.