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مصر وإيران .. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة لمشاهدة المونديال مجانا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر وإيران .. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة لمشاهدة المونديال مجانا

منتخب ع
منتخب ع
قسم الرياضة

يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام نظيره إيران، في السادسة من صباح غدٍ السبت، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026. 

وتتطلع الجماهير لمتابعة اللقاء عبر الشبكة المجانية المفتوحة التي خصصتها قنوات “بي إن سبورتس” لنقل عدد من مباريات المونديال.

تردد القناة

لمتابعة المباراة مجاناً وبث مباشر عبر الشاشات المفتوحة، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الجديدة التالية:

قمر نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD (تتطلب أجهزة استقبال تدعم نظام DVB-S2)

قمر عرب سات

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تفاصيل وموعد مباراة مصر وإيران

الموعد: السبت 27 يونيو 2026.

توقيت انطلاق اللقاء: الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

الملعب: استاد لومن فيلد في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية.

حكم المباراة: البولندي سيمون ماتشينياك.

القنوات المشفرة الناقلة

beIN Sports Max 1.

ترتيب المجموعة 

مصر 4 نقاط

إيران نقطتين

بلجيكا نقطتين

نيوزيلندا نقطة

منتخب مصر إيران كأس العالم

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