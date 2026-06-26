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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود عاشور يسجل ظهوره السادس في كأس العالم

محمود عاشور
محمود عاشور
قسم الرياضة

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولي المصري محمود عاشور حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في لقاء البرتغال وكولومبيا، ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الأسترالي علي رضا فغاني حكماً للساحة، ويعاونه كل من لاكريندس جورج مساعداً أول، وليندساي جيمس مساعداً ثانياً، والهندوراسي فيكتور سعيد مارتنيز حكماً رابعاً،  ولوبيز ويلنر حكماً احتياطياً، وبريسارد جيروم حكماً لتقنية الفيديو، وماستر انجلوهيرنان حكماً مساعداً لتقنية الفيديو،  والمصري محمود عاشور حكماً مساعداً لتقنية الفيديو "سبورت".

ومن المقرر إقامة اللقاء في الثانية والنصف صباح الأحد المقبل على إستاد هارد روك بمدينة ميامي جاردنز، في فلوريدا الأمريكية، حيث يحتل المنتخب الكولومبي المركز الأول برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب البرتغالي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الظهور السادس 

ويعد هذا الظهور هو السادس لسفير التحكيم المصري، محمود عاشور في المونديال، حيث يعد أول حكم مصري وعربي وأفريقي يظهر للمرة السادسة ويحصل على هذه المشاركات التاريخية في كأس العالم كحكم لتقنية الفيديو.

محمود عاشور لجنة الحكام العالم

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