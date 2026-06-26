خالد الغندور: إحساسي بيقول مصر هتلاعب باراجواي في دور الـ 32 للمونديال

توقع الإعلامي خالد الغندور أن يصطدم منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره الباراجوياني في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026؛ حال تأهل "الفراعنة" للدور الثاني.

وكتب الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”: "مجرد إحساس.. مصر هتلعب أمام باراجواي في دور الـ 32، والله أعلم".

وفاز منتخب مصر في مباراته الأخيرة في المونديال بفوز كبير على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة مصر وإيران صباح غد السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.