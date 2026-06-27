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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
القسم الرياضي

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب إيران فى ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

مشوار مصر فى المونديال 

وتعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب بلجيكا فى الجولة الأولى من دور المجموعات 1-1 ثم تغلب على نيوزيدلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية بالمونديال.

موعد المباراة

تنطلق صافرة مباراة مصر وإيران فى تمام الساعة السادسة صباح اليوم السبت

القناة الناقلة لمباراة مصر وإيران

تنقل مباراة مصر وإيران مجانًا عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة (المعروفة باسم beIN SPORTS FIFA World Cup 2026).

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عن بث المواجهة بدون تشفير لدعم الجماهير العربية.

وتتطلع الجماهير لمتابعة اللقاء عبر الشبكة المجانية المفتوحة التي خصصتها قنوات “بي إن سبورتس” لنقل عدد من مباريات المونديال.

تردد القناة

لمتابعة المباراة مجاناً وبث مباشر عبر الشاشات المفتوحة، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الجديدة التالية:

قمر نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD (تتطلب أجهزة استقبال تدعم نظام DVB-S2)

قمر عرب سات

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القنوات المشفرة الناقلة

beIN Sports Max 1.

ترتيب المجموعة 

مصر 4 نقاط

إيران نقطتين

بلجيكا نقطتين

نيوزيلندا نقطة

قنوات مجانية

ومن المقرر أن تُنقل مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب إيران فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 عبر ثلاث قنوات مجانية، وهي: القنوات الفرنسية M6 وW9 عبر القمر الصناعي يوتلسات 9 درجات شرقًا، والقنوات البلغارية BNT1 وBNT2 وBNT3 عبر القمر الصناعي يوتلسات 16 درجة شرقًا، وقناة TRT1 HD التركية عبر القمر الصناعي تركسات 42 درجة شرقًا.

منتخب مصر إيران كاس العالم حسام حسن مونديال 2026

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