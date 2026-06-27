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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد التأهل التاريخي لدور الـ32..حسام حسن: أسعدنا المصريين والعرب.. ولا أخشى الغيابات ولدينا "وحوش"

حسام حسن
حسام حسن
محمود أحمد

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التهنئة إلى الجماهير المصرية والعربية والأفريقية عقب التأهل التاريخي لـ"الفراعنة" إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 مؤكدًا أن المنتخب يمثل القارة الأفريقية بأكملها وأن اللاعبين نجحوا في إسعاد ملايين الجماهير داخل وخارج مصر.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع إيران: "مبروك للشعب المصري ومبروك للوطن العربي وأفريقيا لأننا لا نمثل مصر فقط بل نمثل القارة الأفريقية أيضًا وأهنئ جماهيرنا في كل أنحاء العالم بهذا الإنجاز."

وأضاف المدير الفني أن منتخب مصر كان قريبًا من إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة لولا الظروف التي تعرض لها الفريق خلال اللقاء موضحًا: "كنا سننهي المجموعة في الصدارة لكن إصابة أحمد فتوح والنقص العددي أثرا على سير المباراة."

وأكد حسام حسن أن الأهم بالنسبة له هو تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ المنتخب مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين نجحوا في رسم الفرحة على وجوه الجماهير.

وقال: "حققنا إنجازًا كبيرًا وأسعدنا جماهير مصر والعالم العربي وهذا يمنحنا دافعًا أكبر خلال المرحلة المقبلة."

رسالة طمأنة للجماهير

وتحدث المدير الفني عن الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب خلال مواجهة إيران مؤكدًا ثقته الكاملة في جميع عناصر القائمة وعدم شعوره بالقلق رغم الغيابات المحتملة.

وأوضح: "ربنا موجود وسنأخذ بالأسباب ولدينا 26 لاعبًا جميعهم على مستوى عالٍ ولا يوجد ما يدعو للقلق."

وكشف حسام حسن أن قائد المنتخب محمد صلاح طلب الخروج من المباراة كما تعرض أحمد فتوح للإصابة معربًا في الوقت نفسه عن أمله في لحاق حمدي فتحي بالمواجهة المقبلة.

وقال: "صلاح طلب استبداله وكذلك فتوح وأتمنى أن يعود حمدي فتحي سريعًا لكنني أثق في جميع اللاعبين الموجودين."

"لدينا وحوش"

ووجّه حسام حسن رسالة مباشرة إلى الجماهير المصرية طالبهم خلالها بعدم الانشغال بملف الإصابات مؤكدًا أن المنتخب يمتلك البدائل القادرة على مواصلة المشوار في كأس العالم.

وقال: "رسالتي للجماهير هي ألا تقلقوا من الغيابات تفاءلوا فأنا أثق في جميع اللاعبين ولدينا وحوش قادرون على تعويض أي غياب."

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن ثقته في المجموعة كاملة هي سر قوة المنتخب مضيفًا: "سبق أن واجهنا منتخبًا كبيرًا مثل إسبانيا وسط غيابات عديدة وإذا شعرت بالقلق من إصابة أي لاعب فأنا لا أستحق أن أكون مدربًا لمنتخب مصر."

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه وسط طموحات بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 القارة الأفريقية إيران أحمد فتوح حمدي فتحي محمد صلاح

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