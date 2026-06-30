عقب الخروج من المونديال .. كلوب يقلل من التكهنات حول توليه تدريب المنتخب الألماني

قلل الألماني يورجن كلوب المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي من التكهنات حول توليه تدريب المنتخب الألماني.

وخرج منتخب ألمانيا من كأس العالم 2026 بشكل مفاجئ بركلات الترجيح أمام باراجواي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وزادت الضغوط على جوليان ناجلسمان مدرب المنتخب بعد الهزيمة، لكن كلوب، مدرب ليفربول السابق والرئيس الحالي لقسم كرة القدم العالمية في ريد بول، قلل من شأن التكهنات حول توليه تدريب المنتخب الوطني.

وبسؤاله عما إذا كان يُفكر في تولي تدريب المنتخب، قال في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد: "لم أفكر في ذلك بعد.. لقد مررتُ شخصيًا بهذا الموقف كمدرب، حيث تحطمت أحلامي الكبيرة".

وأردف بالقول: "أتفهم أنه عندما يتحدث الناس عن مدرب المنتخب، يُذكر اسمي ..لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك، وخاصةً معي .. لديّ وظيفة أستمتع بها حقًا (رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول) وعلى حد علمي، فهي ليست وظيفة بدوام جزئي.. الحقيقة هي أن ألمانيا خرجت من البطولة اليوم، وليس هذا هو الوقت المناسب للتفكير في مستقبل يورجن كلوب".

وتعهد ناجلسمان بالبقاء في منصبه إذا رغب الاتحاد الألماني لكرة القدم في استمراره وقال في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "لست من النوع الذي يهرب.. ليست هذه المرة الأولى، لكن هذا يحدث منذ فترة ونحن ننظم بطولات كهذه، وبالتأكيد هناك بعض الأمور الأساسية التي لا أرغب في الخوض فيها الآن".

وأضاف: "لست من أولئك الذين يجلسون هنا ويقولون سأستقيل الآن لمجرد أننا خرجنا من البطولة، إذا أراد الاتحاد الألماني لكرة القدم استمراري فسأستمر، وإذا لم يرغبوا في ذلك، فليخبروني".