سيتي كلوب تطلق أولى بطولاتها التنشيطية في الجودو بمشاركة 60 لاعبًا ولاعبة

نظمت مجموعة أندية «سيتي كلوب» أولى بطولاتها التنشيطية في رياضة الجودو (Shiai)، للمراحل السنية مواليد 2011 حتى 2015، بمشاركة أكثر من 60 لاعبًا ولاعبة من فرعي العبور والشروق، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركات الرسمية المقبلة.

وتأتي البطولة كخطوة إعداد قبل انطلاق بطولات الجمهورية لمراحل 8 و9 و10 سنوات، والمقرر إقامتها يومي 1 و2 مايو المقبل بصالة اتحاد الشرطة الرياضي.

وشهدت المنافسات مستوى فنيًا مميزًا وروحًا تنافسية عالية بين اللاعبين، حيث نجح خمسة من لاعبي سيتي كلوب في تحقيق مراكز متقدمة، وجاءت النتائج على النحو التالي: آدم محمد ومريم عبد الجواد في المركز الأول، مالك سمير وياسمين محمود في المركز الثاني، وجمال أحمد في المركز الثالث.



وتعكس هذه البطولات اهتمام أندية سيتي كلوب بقطاع الناشئين في رياضة الجودو، في ظل التوسع المستمر للنشاط داخل فروعها المختلفة على مستوى الجمهورية، مع الاستعداد لضم صالتي طنطا والزقازيق قريبًا.

ويترأس جهاز الجودو بأندية سيتي كلوب الكابتن محمد شبانة، بينما يقود الجهاز الفني الكابتن محمود سعيد، المدير الفني للعبة.