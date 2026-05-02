الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عودة مرتقبة ورسائل وداع مبكرة.. رسالة من محمد صلاح لـ جماهير ليفربول| إيه الحكاية

أمينة الدسوقي

بعث الفرعون المصري محمد صلاح برسالة طمأنة إلى جماهير ليفربول، بعدما أكد اقتراب عودته إلى الملاعب قبل نهاية الموسم، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق.

بشرى العودة قبل ختام الموسم

يغيب صلاح حاليا بسبب إصابة خفيفة في أوتار الركبة، ستمنعه من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد” لكن اللاعب أكد أن غيابه لن يطول.

وفي حوار مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد، أوضح صلاح أنه سيعود “بالتأكيد” للمباراة الأخيرة من الموسم أمام برينتفورد، مع احتمال مشاركته قبل ذلك أيضاً.

الجدول المتبقي سباق مع الزمن

بعد مواجهة مانشستر يونايتد، تنتظر ليفربول ثلاث مباريات حاسمة أمام تشيلسي على أرضه، ثم خارج ملعبه ضد أستون فيلا، قبل الختام بمواجهة برينتفورد، ويسعى صلاح للحاق بأكبر عدد ممكن من هذه المباريات، لإنهاء موسمه بأفضل صورة.

تدريبات واستعداد للعودة

نشر النجم المصري صورا له أثناء التدريبات في مركز “أكسا”، ظهر خلالها وهو يستعيد لياقته البدنية تدريجياً، في مؤشر إيجابي على قرب عودته للمشاركة الرسمية.

علاقة خاصة مع ليفربول

في حديثه الإعلامي، عبر صلاح عن عمق ارتباطه بالنادي، مشيرا إلى أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول يحمل طابعاً مختلفاً عن أي تجربة أخرى في مسيرته.

كما شهدت مقابلاته الأخيرة رسائل دعم من رموز النادي، من بينهم المدرب يورغن كلوب والهداف التاريخي إيان راش، في لفتة تعكس مكانته داخل “الريدز”.

أرقام تخلد مسيرة استثنائية

منذ انضمامه قادما من روما، خاض صلاح 440 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها 257 هدفاً، ليصبح أحد أعظم لاعبي النادي عبر تاريخه.

مستقبل غامض وخيارات مفتوحة

رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى 2027، فإن التقارير تشير إلى إمكانية رحيله هذا الصيف، في ظل تراجع أرقامه هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع 6 خلال 25 مباراة في الدوري.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى أندية كبرى، بينها عروض من الدوري السعودي، إضافة إلى اهتمام من فنربخشة، دون حسم وجهته المقبلة حتى الآن.

صلاح لم أحسم قراري بعد

أكد قائد منتخب مصر أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، مشدداً على أنه ما زال يمتلك القدرة البدنية لتقديم المزيد.

وقال: “أشعر أنني في حالة بدنية ممتازة، ولديّ خيارات عديدة وجيدة، وسأختار ما هو الأفضل لي”.

وداع يقترب

مع اقتراب نهاية الموسم، يترقب جمهور ليفربول ما قد يكون الظهور الأخير لصلاح بقميص الفريق في 24 مايو، في مشهد يُتوقع أن يكون عاطفيا لنجم كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي.

وبين عودة مرتقبة ومستقبل غامض، يبقى محمد صلاح في قلب الحدث، لاعباً يصنع العناوين داخل الملعب وخارجه.

