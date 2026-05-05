الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

منال عوض: تنفيذ المرحلة الأولى لتشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري بزراعة 875 شجرة متنوعة.. وتوريد 8410 شجرة للدقهلية

ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ أعمال تشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، لتحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالوضع البيئي في المحاور والطرق الرئيسية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعزيز مستهدفات رؤية مصر 2030 في الاستدامة البيئية والارتقاء بالشكل الحضري وتعزيز المساحات الخضراء .

حيث استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم تقريراً قدمه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنميه المحلية المتكاملة حول التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، والذي أسفر عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة متكاملة للتوسع في المسطحات الخضراء لتشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري .

وأوضح التقرير أن الأعمال المنفذة شملت قطاع 8 أمام محطة المعالجة بجوار "سلم مرسيدس" في الاتجاه المؤدي إلى المنيب ، وقطاع مثلث مذكور بعد كوبري المشير في الاتجاه المؤدي إلى المنيب ، حيث تم توريد عدد من الأصناف المختلفة من الأشجار بعدد (388) من أشجار التيكوما  عدد (292) من أشجار جاكرندا وعدد (195) من أشجار كايا بما يسهم في تحسين الصورة البصرية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية تكويد وحصر جميع الأشجار التي يتم زراعتها فى إطار المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية وضمان الحفاظ عليها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية بالإضافة إلي المتابعة الدورية من قبل الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات البيئية وذلك لضمان الحفاظ على الأشجار الموردة وربطها بالمنظومة الرقمية للمبادرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلي تواصل أعمال التشجير والتجميل تباعاً لتشمل مختلف الطرق والمحاور بمحافظات القاهرة الكبرى.

كما شددت وزيرة التنمية المحلي  والبيئة على أن هذه المبادرة لا تهدف فقط للجانب الجمالي، بل ترتكز على آلية استدامة دقيقة تضمن الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة على جانبي الطرق والمحاور.

وفى السياق ذاته وافقت الدكتورة منال عوض، على زيادة نصيب محافظة الدقهلية من شتلات الأشجار ضمن المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة المنفذة بالمحافظة حالياً بما يساهم فى تحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالوضع البيئي، وتوفير مناخ صحي لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بناءً على التقرير الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن احتياج المحافظة لمزيد من الشتلات لزراعتها بالمنشآت التعليمية ومراكز الشباب والرياضة، وتحسين البيئة المدرسية.

وأوضح التقرير أن الموافقة شملت توريد إجمالي (8410) شجرة من أصناف متنوعة، تم اختيارها لضمان الاستدامة البيئية، وجاءت الأصناف الموردة عدد ( 3350) اكاسيا وعدد (2000) لبخ وعدد (110) كايا وعدد (2950) أبو المكارم.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم البدء اليوم الثلاثاء فى توريد الأصناف المشار إليها ، وشددت على ضرورة توجيه المختصين بالمحافظة نحو تجهيز أماكن الزراعة المستهدفة وأعمال "الـجور" قبل موعد الاستلام، لضمان سرعة التنفيذ ، كما تم التنسيق بين اللجنة المركزية بديوان عام الوزارة واللجنة الفرعية بديوان عام المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لنقل أحداث التوريد والزراعة بما يضمن المتابعة الدقيقة لأعمال التشجير.

