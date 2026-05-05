إصابة ثلاثة أشقاء بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشقاء بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، اثر التعدى عليهم بـ«الشوم»، خلال مشاجرة نشبت بقرية الدقانوه التابعة لمركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية الدقانوة التابعة لمركز المنزلة، أمام كوبرى العلماوى.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من: حماده محمد مسعد، 35 عاما بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجروح قطعية بالرأس، وعبده محمد مسعد، 42 عاما ، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجروح قطعية باليد اليسرى، ومحمد محمد مسعد، 53 عاما ، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جراء التعدى عليهم بالضرب بـ«شوم». تم نقل المصابين لمستشفى المنزلة لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .