إصابة شابين إثر اشتعال أسطوانة غاز بأحد المنازل بالدقهلية

أصيب شابان بحروق متفرقة بالجسم، وذلك اثر اشتعال اسطوانة غاز صغيرة داخل منزل، بمنطقة البر الثاني بمدينة المطرية، في محافظة الدقهلية،

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بمنطقة البر التاني بمدينة المطرية.

انتقل ضباط مباحث المركز و الحماية المدنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب جراء اشتعال اسطوانة غاز صغيرة بالطابق الثاني بمنزل مكون من 3 طوابق.

تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة كل من: محمد ممدوح حسن، 17 عاما ، بحرق من الدرجة الثانية بالوجة والقدمين واليدين، وحسن ممدوح غانم، 12 عامه ، بحرق من الدرجة الثانية بالقدمين.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم