إصابة اثنين بطعنات إثر نشوب مشاجرة بأحد مراكز الدقهلية

أصيب شخصين بطعنات متفرقة بالجسم، وذلك خلال مشاجرة استخدم فيها «خنجر»، بقرية النشرة التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية النشرة التابعة لمركز الستامونى. انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من: علاء السيد عبد العليم عبد ربه، 47 عاما ، بطعنة بالجانب الأيسر وأخرى بالفخذ الأيسر، ومحمد عبد الناصر فتحى، 35 عاما ، بجرح نافذ بالصدر، من «خنجر». تم نقل المصابين لمستشفى بلقاس ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابه العامه