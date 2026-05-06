بالشوم والخشب.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع مشاجرة قرية البدوهة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بالشوم والخشب بين عدد من الأشخاص مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بقرية البدوهه التابعة لمركز بلقاس.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من: رزقية عبدالرازق أبوالوفا 65 عاما بكدمات متفرقه بالجسم؛ وجمال متولي أنيس 80 عاما بكدمات بالعين، ونيرمين يوسف عبد الفتاح 38 عاما بكدمات بالذراع الأيسر، وغادة وجدي يونس 36 عاما بكدمات بالحاجب الأيسر اشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمي البدوهة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.