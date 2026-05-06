إصابة أربعة أشخاص إثر تصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم امام كفر الاطرش بشربين حيث اصطدم موتوسيكل بآخر.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق كفر الاطرش بشربين .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من محمد محمد ابو الفتوح 45 عاما مقيم الاطرش شربين بنزيف بالمخ بما بعد الارتجاح.

هاني محمد جمعه ابوالفتوح 15 عاما نزيف بالمخ بنزيف بالصدر... محمد احمد علي 15 عاما بنزيف بالمخ واحمد فتحى سليمان 16 عاما بنزيف بالمخ وجميعهم مقيمى كفر الاطرش.



تم نقل المصابين إلى مستشفى شرببن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.