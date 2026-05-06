محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات بممشى المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات وتأمين ممشى المنصورة بمنطقة توريل، بهدف توفير سبل الأمان للمواطنين والمترددين على الممشى، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم، يرافقه الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تشمل إنشاء غرفة عمليات مزودة بنظام كاميرات مراقبة يتم ربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة للأمن والحراسة، وأربعة حمامات على طول الممشى.

وأكد المحافظ أن هذا الممشى يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وتوسيع أماكن الجذب السياحي، وتحسين الصورة البصرية لهذا القطاع، بما يحقق الاستفادة الكبرى من نهر النيل في تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل، مع ضرورة الحفاظ عليه.

وشدد المحافظ على أن ممشى المنصورة يعد واجهة حضارية ومتنفسا حقيقيا لأبناء المحافظة، ويمثل مكتسبا يجب الحفاظ عليه، ويعزز فرص الترويح وممارسة الرياضة، ويساهم في تحفيز الحركة الاقتصادية عبر تنشيط البيع والشراء في المناطق المجاورة، ورفع كفاءة المظهر الحضاري للمدينة.

والتقى المحافظ المواطنين، واستمع إليهم ووجه لرئيس حي شرق المنصورة ببحث ودراسة مطالبهم وسرعة تنفيذها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة، كما شدد على رئيس الحي، بضرورة الالتزام بالصيانة الوقائية الدائمة، والمتابعة اليومية لأعمال النظافة، ورفع أي تجمعات أولا بأول، مع الاهتمام بالإضاءة والأرصفة والمقاعد، وتخصيص فرق للتعامل الفوري مع أي أعطال أو تلفيات، حفاظا على سلامة المترددين ومكتسبات هذا المشروع الحيوي.