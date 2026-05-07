بسبب تعديه على معلم بسلاح أبيض داخل مدرسة..تعليم الدقهلية يفصل طالبا لمدة عام

احال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الطالب المتهم بالتعدي على مُعلم داخل مدرسة كفر المندرة للتعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بأجا، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، للتحقيق و فصله لمدة عام كامل، وحرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و نقله من المدرسة،

وأضاف الرشيدي، أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لن تتهاون مع أي تصرف يهدد أمن وسلامة المعلمين أو الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة، والتي لا تزال قيد التحقيق بمعرفة الجهات المختصة.

وكانت مباحث الدقهلية قد ألقت القبض على طالب بالصف الثاني الإعدادي، عقب تعديه على مُعلم داخل المدرسة وإصابته بجرح في الوجه باستخدام سلاح أبيض، وذلك بعد نشوب مشادة بينهما داخل المدرسة.



