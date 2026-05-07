ضبط طالب إعدادي تعد.ى على معلم بسلا.ح أبيض داخل مدرسة بالدقهلية

شهدت مدرسة كفر المندرة للتعليم الأساسي، بمركز أجا، بمحافظةالدقهلية واقعة مؤسفة حيث قام تلميذ بالصف الثاني الإعدادي على التعدي على معلم لغة إنجليزية باستخدام سلاح أبيض «مطواة» داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة في الوجه والرقبة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز أجا، بتعدي طالب على أحد المعلمين داخل المدرسة باستخدام سلاح أبيض.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة “ياسر محمد عبد اللطيف”،40عاما مُعلم لغة إنجليزية، بجروح في الوجه والشفاه وأسفل الرقبة، نتيجة تعرضه للاعتداء أثناء تواجده بالحصة الدراسية.

وبسؤال المُعلم المصاب، اتهم طالب يدعى “محسن.ع .م”، 13عاما بالصف الثاني الإعدادي، بالتعدي عليه باستخدام «مطواة»، و أن الواقعة بدأت بسبب اعتراضه على سوء سلوك الطالب وإثارته الشغب داخل الفصل .

وأوضح المُعلم في أقواله، أنه نصح الطالب أكثر من مرة بضروره الالتزام وحسن السلوك، وعدم اثاره الشغب دون جدوى نما دفعه لإبلاغ إدارة المدرسة، مما أدى إلى غضب الطالب، فقام بإخراج سلاح أبيض كان يخفيه بين ملابسه، واعتدى عليه ، قبل أن يفر هاربا..

وتمكنت مباحث اجا من ضبط الطالب واقتياده إلى مركز الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه