محافظ الدقهلية يمنع تجميع البطاقات فى جولة مفاجئة على مخابز المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية، عددا من المخابز بنطاق مدينة المنصورة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخبز المدعم والتأكد من انتظام العمل والالتزام بالضوابط التموينية المقررة.

وشملت الجولة عددًا من المخابز بمناطق مختلفة داخل المدينة، حيث تفقد المحافظ سير عملية الإنتاج، واطمأن على انتظام صرف الحصص المقررة من الخبز للمواطنين دون تكدسات أو معوقات، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالوزن القانوني للرغيف وجودته، مع صرف الحصة المقررة لكل بطاقة تموينية ومنع تجميع البطاقات تحت أي ظرف.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة وجودة الخبز، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على محمد أمين رئيس حي غرب والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق والتعاون الدائم مع علي حسن وكيل وزارة التموين لمتابعة يومية على مخبز المحافظة ومخابز المدينة فضلا عن الرقابة على المخابز بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من جودة الرغيف ومطابقته للمواصفات والالتزام بالحصص المقررة من الخبز المدعم.