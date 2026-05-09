مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان القراريش في الأقصر

شهدت منطقة مزلقان القراريش بمدينة الأقصر مصرع طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 14 عاما مصرعه إثر تعرضه لحادث قطار أثناء عبوره المزلقان مستقلا دراجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد باصطدام أحد القطارات بطفل خلال مروره من مزلقان القراريش ما أدى إلى وفاته متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي الدولي لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الطفل المتوفى وبيان ملابسات الحادث فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.