ديني

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

كارنيه الطالبة المتوفية
محمد شحتة

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الطالبة «مريم أشرف سعد عوض»، والمقيدة في الفرقة الأولى، بقسم علم الاجتماع، بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف.

وتوفيت الطالبة بجامعة الأزهر، في حادث قطار أثناء عودتها من الكلية، وفور عِلم إدارة الكلية بالحادث، توجهت الدكتورة أسماء عبد الفتاح، وكيلة الكلية إلى مستشفى ميت غمر، لمتابعة حالة الطالبة والوقوف على تطورات حالتها الصحية على مدار اللحظة، وبمتابعة مستمرة مع الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

وكلف رئيس الجامعة وفدًا من جامعة الأزهر، برئاسة الدكتورة بدوية محمد سعد، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف، لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة غدًا بمسقط رأسها.

وفاة طالبة بجامعة الأزهر

ولقيت طالبة جامعية مصرعها، إثر تعرضها لحادث اصطدام قطار بها أثناء تواجدها بمحطة قطار تفهنا الأشراف بميت غمر  بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة إثر اصطدام قطار بها داخل محطة قطار تفهنا الأشراف.

وانتقل ضباط المباحث   وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطالبة"مريم أشرف سعد   "، 20عاما طالبة بالفرقة الأولى شعبة علم الاجتماع بـمعهد الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بتفهنا الأشراف،ومقيمة ديرب نجم شرقيه وذلك إثر تعرضها لحادث اصطدام قطار أثناء تواجدها بالمحطة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

الأزهر جامعة الأزهر تفهنا الأشراف وفاة طالبة بجامعة الأزهر

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج

فؤح شعبان

كيف ينتقل فيروس هانتا؟

سيارة أطفال

