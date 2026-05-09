كان بيعدي المزلقان.. مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار في أسيوط

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم السبت ، أسفل عجلات قطار أثناء عبورة مزلقان السكة الحديدية بقرية منقباد بمحافظة أسيوط وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث وفاة شاب دهسا أسفل عجلات القطار.

فور ورود البلاغ انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة و وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين وفاة “ ضياء. ع . م ” مقيم بقرية منقباد ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالواقعة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات بواسطة النيابة العامة في أسيوط.