مباحثات مصرية قطرية حول التهدئة الإقليمية ودعم مسار المفاوضات

جرى اتصال بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، اليوم "السبت".

تناول الاتصال التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المشتركة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استمع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال إلى تقييم نظيره القطري بشأن نتائج زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وما تضمنته من لقاءات ومباحثات مع كبار المسئولين الأمريكيين.

واستعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التاكيد على اهمية دعم مسار المفاوضات، مشددين على أن الارتكان إلى الحلول الدبلوماسية والحوار يمثل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة.

وجدد الجانبان التطلع لتبني كافة الأطراف الفاعلة لمواقف تتسم بالمسئولية والحكمة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات، مع التأكيد على أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة.