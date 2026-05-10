الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

طرق حجز تذاكر القطار في عيد الأضحى.. رابط مباشر

رشا عوني

بدأ المواطنون عملية حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى2026، للسفر إلى المحافظات المختلفة لقضاء إجازة العيد الكبير، حيث أعلنت هيئة سكك حد مصر عن جدول حجز تذاكر القطارات في عيد الأضحى وكذلك طرق الحجز المختلفة تيسيراً على المواطنين . 

4 تذاكر لكل راكب

ووفقاً لهيئة السكة الحديد، يتم الحجز فى حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب . 

رابط حجز قطار 

يمكن لأي مواطن الدخول على موقع سكك حديد مصر، وبدء حجز تذاكر قطار عيد الأضحى عبر هذا الرابــــــــط 
جدول حجز قطارات عيد الأضحى2026

-حجز تذاكر السفر علي قطارات يوم الخميس الموافق 21 مايو اعتبارًا من 7 مايو 2026.
-حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 22 مايو اعتبارًا من 8 مايو 2026.
-حجز تذاكر السفر ليوم السبت الموافق 23 مايو اعتبارًا من 9 مايو 2026.
-حجز تذاكر السفر ليوم الاحد الموافق 24 مايو اعتبارًا من 10 مايو 2026.
-حجز تذاكر السفر ليوم الاثنين الموافق 25 مايو اعتبارًا من 11 مايو 2026.
-حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو اعتبارًا من 12 مايو 2026.
-حجز تذاكر السفر ليوم الاربعاء الموافق 27 مايو اعتبارًا من 13 مايو 2026.

طرق حجز القطارات في عيد الأضحى


-شبابيك التذاكر بالمحطات المختلفة
-الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة .. اضغط هنا
-تطبيق الهاتف المحمول (Egyptian National Railways)
-وكلاء البيع من شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة
-مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات (34 مكتبا على مستوى الجمهورية)
-ماكينات الحجز الذاتي (TVM) في المحطات الرئيسية
-الخدمة الصوتية عبر الأرقام: 1661 (موبايل) أو 09000661 (أرضي)

أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى

وتختلف أسعار تذاكر القطارات باختلاف نوع القطار، حيث تتنوع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد، وهي «VIP - الأسبانى المطور - الفرنساوى المطور - التالجو -الدرجة الثانية المكيفة - الدرجة الثالثة المكيفة - الدرجة الثالثة التهوية - تحيا مصر».

تشغيل قطارات إضافية في عيد الأضحى

وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، من خلال عدد من القطارات الإضافية خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتى يوم 7 / 6 / 2026 ، على النحو التالي:

أولاً : تشغيل قطارات مخصصة للجمهور :

 

-تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتي 6 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20 ويصل محطة أسوان الساعة 08:10.

-تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 /2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15 .

-تشغيل قطار 1938( مكيف ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتي 6 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05 .

-تشغيل قطار 1939( مكيف ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 .

-تشغيل قطار 1948 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 21 / 22 مايو 2026 وحتي ليلة 6 / 7 يونيو حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 .

-تشغيل قطار 1949( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25 .

-تشغيل قطار 1942( ثالثة مكيفة ) القاهرة / اسوان يومياً من ليلة 21 / 22 مايو 2026 وحتي ليلة 6 / 7 يونيو حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:20 ويصل محطة أسوان الساعة 14:20 .

-تشغيل قطار 1943( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 09:15 .

-تشغيل قطار 1930( مكيف ) القاهرة / اسوان يومي 21 , 23 مايو 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 06:15 .

-تشغيل قطار 1931( مكيف ) أسوان / القاهرة يومي 22 , 24 مايو 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:35 .

-تشغيل قطار 1936 ) مكيف ) الإسكندرية / أسوان يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 19:20 ويصل محطة أسوان الساعة 12:00 ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:10 ويصل الاسكندرية الساعة 16:45 .

-تشغيل قطار 1937( مكيف ( أسوان / القاهرة يوم 26 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35 .

ثانياً : تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة :

1- قطارات مخصوصة للأندية النوبية بالقاهرة والاسكندرية :

-تشغيل قطار 2244 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00 .

-تشغيل قطار 2245 (تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 1 / 6 /2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 و يصل محطة القاهرة الساعة 07:25 .

-تشغيل قطار 2246 (تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان 08:35 .

-تشغيل قطار 2247 (تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 1 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 و يصل محطة القاهرة الساعة 07:15 .

-تشغيل قطار 2248 (تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان 10:30 ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الاسكندرية الساعة 08:20 .

-تشغيل قطار 2249 (تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 4 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 و يصل الإسكندرية الساعة 14:05 ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور يوم 5 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05 .

2- قطارات مخصوصة لنادى الجعافرة الرياضى بالاسكندرية :

-تشغيل قطار 2250 (تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يعمل يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان 07:45 ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الاسكندرية يوم 25 / 5 / 2026 فقط للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 .

-تشغيل قطار 2251 (تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يوم 5 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:15 و يصل الإسكندرية الساعة 07:05 ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور يوم 6 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 .

3- قطارات مخصوصة للاتحاد النوعى بالقاهرة :

-تشغيل قطار 2252 (تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:50 .

-تشغيل قطار 2253 (تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 .

-تشغيل قطار 2254 (تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 07:25 .

-تشغيل قطار 2255 (تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يعمل يوم 4 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25 .

