حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 .. المواعيد الرسمية والحد الأقصى للأسعار

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبد الفتاح تركي

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 .. مع اقتراب حلول عيد الأضحى 2026 وزيادة معدلات البحث عن مواعيد حجز القطارات وطرق الحصول على التذاكر، أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر بدء فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى اعتبارًا من اليوم الخميس 7 مايو، ضمن خطة تشغيل تستهدف تسهيل حركة السفر للمواطنين خلال موسم العيد، والحد من الزحام داخل المحطات، إلى جانب توفير وسائل حجز متنوعة تضمن سرعة الحصول على التذاكر بسهولة وانتظام.

وأكدت الهيئة أن بدء الحجز يأتي بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لاستقبال عطلة عيد الأضحى، التي تشهد سنويًا زيادة كبيرة في الإقبال على السفر بين المحافظات، خاصة محافظات الصعيد والوجه البحري، وهو ما دفع الهيئة إلى تنظيم عملية الحجز بشكل يومي وفق جدول زمني محدد لتجنب التكدس وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسافرين.

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2026

أوضحت الهيئة العامة لسكك حديد مصر أن حجز تذاكر القطارات اليوم الخميس 7 مايو يخص الرحلات المقرر تشغيلها يوم الخميس 21 مايو، على أن يتم استكمال فتح الحجز تدريجيًا للرحلات الآتية بشكل يومي ومتتالٍ حتى نهاية جدول التشغيل المحدد لفترة العيد.

وأعلنت الهيئة جدول حجز قطارات عيد الأضحى 2026 على النحو الآتي:

  • حجز تذاكر يوم الخميس 21 مايو يبدأ الخميس 7 مايو 2026.
  • حجز تذاكر يوم الجمعة 22 مايو يبدأ الجمعة 8 مايو 2026.
  • حجز تذاكر يوم السبت 23 مايو يبدأ السبت 9 مايو 2026.
  • حجز تذاكر يوم الأحد 24 مايو يبدأ الأحد 10 مايو 2026.
  • حجز تذاكر يوم الاثنين 25 مايو يبدأ الاثنين 11 مايو 2026.
  • حجز تذاكر يوم الثلاثاء 26 مايو يبدأ الثلاثاء 12 مايو 2026.
  • حجز تذاكر يوم الأربعاء 27 مايو يبدأ الأربعاء 13 مايو 2026.

ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة الهيئة لتوزيع الإقبال على الحجز على عدة أيام متتالية، بما يضمن تقليل الضغط على شبابيك التذاكر والمنصات الإلكترونية المختلفة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين خلال فترة الأعياد الرسمية.

الحد الأقصى لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

وشددت الهيئة العامة لسكك حديد مصر على أن الحد الأقصى المسموح به لحجز التذاكر يبلغ 4 تذاكر فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية التي تستهدف منع احتكار التذاكر أو إعادة بيعها، بالإضافة إلى تحقيق العدالة في إتاحة المقاعد للمواطنين الراغبين في السفر خلال إجازة عيد الأضحى.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها للسيطرة على الزحام والتكدس المتوقع خلال الموسم، مع استمرار المتابعة اليومية لعمليات الحجز داخل المحطات وعبر الوسائل الإلكترونية المختلفة لضمان انتظام الخدمة وتوفير تجربة سفر أكثر سهولة للمواطنين.

طرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

وفرت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عددًا من الوسائل المختلفة لحجز التذاكر، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتقليل التكدس داخل المحطات، حيث يمكن للمسافرين اختيار الوسيلة الأنسب لهم وفقًا لطبيعة الاستخدام.

وتشمل وسائل حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 الآتية:

  • شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.
  • الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة لسكك حديد مصر.
  • تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways المتاح عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية Play Store وApp Store.
  • وكلاء البيع التابعون لشركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.
  • الاتصال بالخدمة الصوتية عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو الرقم 09000661 من أي تليفون أرضي.
  • مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.
  • ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.
تسهيلات جديدة لتقليل الزحام بالمحطات

تسعى الهيئة من خلال تنوع وسائل الحجز إلى تخفيف الضغط على شبابيك التذاكر داخل المحطات الرئيسية، خاصة في أوقات الذروة التي تسبق الأعياد والمناسبات الرسمية، مع تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتقليل فترات الانتظار والحفاظ على انسيابية حركة السفر.

كما تعمل الهيئة على متابعة عمليات الحجز بشكل مستمر لضمان توافر الخدمة بكفاءة، مع رفع درجة الاستعداد داخل المحطات وخطوط التشغيل المختلفة استعدادًا للكثافات المتوقعة خلال فترة عيد الأضحى 2026.

ويترقب آلاف المواطنين خلال الأيام الحالية بدء حجز الرحلات المختلفة، في ظل الاعتماد الكبير على القطارات كوسيلة سفر رئيسية بين المحافظات، لما توفره من سهولة في التنقل وتنوع في درجات القطارات والخدمات المقدمة للمسافرين خلال مواسم الإجازات والأعياد.

