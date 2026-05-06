السكك الحديدية تكشف رسميا عن مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى | تفاصيل

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر قطارات العيد، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 /5 / 2026 ، وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة.

إجراء أعمال الصيانة اللازمة

وجّه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة ، بضرورة تواجد كافة القيادات لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيًا والإشراف المباشر على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على مستوى الشبكة بالكامل ، مشددا على أهمية إجراء أعمال الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، مع التأكيد على جاهزية القطارات قبل التشغيل والاهتمام بمستوى النظافة داخل العربات  بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة.

حيث تقرر فتح حجز تذاكر السفر علي قطارات الهيئة خلال عيد الاضحى المبارك وفق الجدول الزمني المحدد كالآتى : 

-حجز تذاكر السفر علي قطارات يوم الخميس  الموافق 21 مايو اعتبارًا من 7  مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 22 مايو اعتبارًا من 8 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم السبت الموافق 23 مايو اعتبارًا من 9 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاحد الموافق 24 مايو اعتبارًا من 10 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاثنين الموافق 25 مايو اعتبارًا من 11 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو اعتبارًا من 12 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاربعاء الموافق 27 مايو اعتبارًا من 13 مايو 2026.

علماً بأنه يتم الحجز فى حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب ، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب.

وتوفر الهيئة العديد من الوسائل لحجز التذاكر  وهى : 

-شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

-الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

-تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

-وكلاء البيع من شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة .

-الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي .

-مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

-ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في سبيل راحة جمهور الركاب وتقديم أفضل مستوى من الخدمة ....  وكل عام وأنتم بخير.

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

