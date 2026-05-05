السكة الحديد تبدأ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 تدريجيًا اعتبارًا من 8 مايو

من المقرر أن تبدأ هيئة السكة الحديد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 بشكل تدريجي، وفق الجدول الزمني المعتاد الذي يتم تطبيقه خلال مواسم الأعياد لتنظيم عملية الحجز وتخفيف الزحام.

مواعيد قطارات عيد الأضحى 2026

ويبدأ الحجز يوم الجمعة 8 مايو 2026 لتذاكر السفر يوم 22 مايو، على أن يستمر يوميًا حسب كل يوم سفر، حيث يتم فتح الحجز يوم 9 مايو لرحلات 23 مايو، ويوم 10 مايو لرحلات 24 مايو، ويوم 11 مايو لرحلات 25 مايو، ويوم 12 مايو لرحلات 26 مايو، ويوم 13 مايو لرحلات 27 مايو، الذي يوافق أول أيام العيد.

ويأتي هذا النظام ضمن خطة الهيئة لتوزيع الإقبال على الحجز وتجنب التكدس، في ظل الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم عيد الأضحى.