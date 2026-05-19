الفتح السعودي يتمسك بتجديد التعاقد مع جوزيه جوميز

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موقف الفتح السعودي من تجديد التعاقد مع جوزية جوميز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر مقرب من جوميز: هناك تمسك كبير من الفتح السعودي بالتجديد لكنه لم يوقع حتى الآن.

و يذكر أن ردّ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، على الأنباء التي ترددت خلال اليومين الماضيين بشأن اقترابه من تدريب فريق الأهلي.

وأكد جوميز، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» نقلها الإعلامي خالد الغندور: «تركيزي الآن مع نادي الفتح السعودي، وأرجو التواصل مع وكيلي في مصر».