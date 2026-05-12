إعلامي سعودي : محمد صلاح لن يناسب خطط دوري روشن المقبلة

وجه الإعلامي السعودي وليد فراج رسالة الي محمد صلاح مع اقتراب نهاية عقده مع نادي ليفربول

وكتب فراج من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ اتمني للنجم الكبير محمد صلاح ختام مثالي لمسيرته الملهمه التي قام بها في إنجلترا ،البقاء في أوروبا أو امريكا سيكون مناسبا له اكثر من احترافه في الشرق الأوسط .

‏

تابع :" صلاح لم يعد يناسب خطط روشن المقبلة ،سيطالب بما كان يقدمه قبل 3 سنوات وجمهورنا لا يرحم ولا اظنه يحتاج هذا الضغط الان ❤️



وفي سياق آخر كشف المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، عن مفاجأة تتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، عقب تعادل فريقه أمام تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد ملعب “أنفيلد” مواجهة قوية بين ليفربول وتشيلسي ضمن الجولة السادسة والثلاثين من موسم 2025-2026، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، في لقاء حافظ خلاله الريدز على موقعه بالدوري رغم استمرار الغيابات المؤثرة داخل الفريق.