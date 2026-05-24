767 مليون جنيه لـ255 ألف عامل.. تفاصيل أكبر حزمة دعم للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل، عن بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية " للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي مبلغ قدره 767 مليونًا و613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا في جميع محافظات الجمهورية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

بدأ صرف المنحتين اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 والمنحة الاستثنائية

يتضمن المبلغ المقرر صرفه: المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 وكذلك المنحة الاستثنائية التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب استخراج شهادات مجانية لقياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، دعمًا لهذه الفئة وتيسيرًا لدمجها في سوق العمل الرسمي.

المنحتان “ الدورية والاستثنائية” بلغتا 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه

إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة من المنحتين " الدورية والاستثنائية"، بلغ 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة.

يعكس صرف المنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

