3000 جنيه لكل عامل.. ماذا تعكس المنح الاستثنائية عن مسار التحول في الدعم؟

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، تشملان منحة دورية وأخرى استثنائية، بإجمالي دعم يتجاوز 767 مليون جنيه، يستفيد منه أكثر من 255 ألف عامل على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح وزير العمل، حسن رداد، أن صرف المنحتين يبدأ اعتبارا من الساعة 12 ظهر الخميس الموافق 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى الوزارة عبر الشركات والمقاولين.

وأشار الوزير إلى أن قيمة الدعم المقرر صرفه تبلغ 3 آلاف جنيه لكل عامل، موزعة بين المنحة الدورية المخصصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، والمنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تخفيف تداعيات الأحداث الإقليمية والحرب الإيرانية على المواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مظلة التأمين والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وأكدت الوزارة أن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم من خلال مسارين رسميين فقط، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حيث يتمثل المسار الأول في التسجيل الإلكتروني عبر أصحاب الأعمال والمقاولين من خلال المنصة الرقمية الرسمية للوزارة، بينما يعتمد المسار الثاني على الحصر الميداني الذي يقوم به مفتشو العمل داخل مواقع الإنشاءات والمشروعات المختلفة، تمهيدا لإدراج بيانات العمال ضمن قواعد البيانات الرسمية.

وشهدت قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت من 500 جنيه إلى 1500 جنيه حاليا، تصرف في ست مناسبات سنوية رئيسية تشمل شهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، إلى جانب عيد العمال، فيما تبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه المنح نحو 1.5 مليار جنيه تُصرف من صندوق العمالة.

ولم تقتصر جهود الوزارة على تقديم الدعم المالي فقط، بل امتدت لتشمل التوسع في برامج الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمال المسجلين، حيث تم استحداث مزايا جديدة تتضمن صرف تعويض يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن إصابات العمل، بالإضافة إلى توفير رعاية طبية متكاملة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر من الروابط الوهمية والصفحات غير الرسمية التي تدّعي تسجيل بيانات العمال مقابل الحصول على المنحة، مؤكدة أن التعامل يتم فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال المديريات التابعة لها بالمحافظات، في الوقت الذي تواصل فيه لجان الحصر الميداني أعمالها لضم المزيد من عمال التراحيل والعمالة الموسمية إلى منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تبكير صرف المنحتين قبيل حلول عيد الأضحى يعكس حرص الدولة على مساندة العمالة غير المنتظمة ومساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية ومتطلبات المعيشة المتزايدة خلال المواسم والأعياد.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تصرف هذه المنح في عدد من المناسبات الرسمية والدينية، من بينها عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، وعيد العمال، وأعياد الميلاد المجيد، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة".

وأشار البدوي: "كما تعكس الزيادات التي يتم إقرارها على قيمة هذه المنح حرص الدولة على مراعاة معدلات التضخم والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، بما يضمن تقديم دعم فعلي يخفف من الضغوط الاقتصادية التي تواجه العمالة غير المنتظمة".

ومن جانبه، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف العمالة، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تتجه السياسات الحكومية إلى تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.

وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يظهر هذا هذا الاهتمام بصورة واضحة من خلال تقديم منح ودعم مالي خلال المواسم والمناسبات المختلفة".

وتابع: "وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للأسر، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة".

وسوف نرصد لكم الأوراق المطلوبة للتقديم في منح العمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

- مستندات رسمية بعدم وجود دخل ثابت.

- شهادة الميلاد حديثة.

- أوراق شاملة تحتوى على كافة المعلومات الشخصية.

- بحث اجتماعي من مكتب الشؤون الاجتماعية.

كما نرصد لكم شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون العامل مصري الجنسية.

- أن يكون العامل من المقيمين داخل مصر.

- أن يكون عمله غير منتظم.

- أن يكون اسمه مسجلا في مديرية القوى العاملة.

- أن تكون حرفته مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

- ألا يكون لديه سجل تجاري.

- ألا يكون من ملاك رؤوس ماشية للتجارة.

- ألا يمتلك حيازة أرض زراعية أكثر من فدان.