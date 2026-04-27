البابا تواضروس يزور بطريركية القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس .. صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم مقر بطريركية القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس في منطقة كومكابي باسطنبول، وذلك في إطار زيارته الحالية لتركيا والتي بدأها أمس الأول.

كان في استقبال قداسة البابا والوفد المرافق لدى وصولهم، قداسة البطريرك ساهاك الثاني مشاليان بطريرك القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الأرمينية.

وتوجه صاحبا القداسة ومرافقوهم إلى كنيسة كنيسة مريم العذراء (سورب أسدوادزادزين) حيث أقيمت صلاة شكر ثم توجه الموكب إلى المقر البطريركي لبدء اللقاء الرسمي وخلاله رحب قداسة البطريرك ساهاك بقداسة البابا والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة.

كما ألقى قداسة البابا كلمة محبة وشكر.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الأول زيارة إلى تركيا هي الأولى منذ تنصيبه، التقى خلالها قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، وهو اللقاء الرسمي الأول بين بابا الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية منذ جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي مار مرقس.

كما حضر قداسة البابا القداس البطريركي صباح أمس، والتقى أعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، وأقيمت مأدبة غداء على شرف قداسته بمقر البطريركية المسكونية، والتقى أبناءه بكنيسة مار بولس الرسول، وزار أخيرًا مقر القنصلية المصرية باسطنبول.