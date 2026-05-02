فرصة لشراء.. تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم
عودة شهادة الـ 17.25% | البنوك تتحرك لامتصاص السيولة .. تفاصيل
انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق
عناصر مجهولة.. سطو مسلح على ناقلة نفط قرب سواحل اليمن وتحويل مسارها إلى الصومال
الأمم المتحدة : 3 آلاف إصابة بالكوليرا و3 وفيات في 3 أشهر باليمن
الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في جنوب لبنان
علاقة غير شرعية | خلصوا عليه ووضعوا جثمانه بعد حرقـها في شنطة سفر بالشرقية لإخفاء الجريمة | القصة الكاملة
7 آلاف متضرر منذ 2016 .. تحرك برلماني عاجل بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر
لأول مرة في مصر.. تفاصيل إطلاق خدمة «حاج بلا حقيبة» لتسهيل نقل الأمتعة
التخطيط تضع خريطة قطاعية لاحتياجات العمالة في مصر
هوس التسمية والذهب.. ترامب يعيد تشكيل واشنطن على صورته من قوس النصر إلى البيت الأبيض
الصحة عن الإجراءات المتخذة ضد ضياء العوضي: سلامة المرضى فوق كل اعتبار
فن وثقافة

أحمد زعيم يعيد إحياء يا رايح وين مسافر بروح جديدة بعد موافقة أسرة رشيد طه

أوركيد سامي

يواصل الفنان أحمد زعيم خطواته الفنية بثقة، من خلال إعادة تقديم واحدة من أشهر أيقونات الغناء في التسعينيات، أغنية "يا رايح وين مسافر"، التي طرحها مؤخرًا عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، إلى جانب بثها عبر محطات الإذاعة، في نسخة تحمل رؤية موسيقية جديدة.

وتُعد الأغنية من أبرز الأعمال التي قدمها النجم الجزائري الراحل رشيد طه عام 1998، حيث حققت آنذاك نجاحًا واسعًا في العالم العربي وأوروبا، خاصة في فرنسا، وتصدرت قوائم الاستماع في زمن الكاسيت، لتصبح واحدة من العلامات الفارقة في الأغنية ذات الطابع المغاربي.

وفي تصريحات له، عبّر زعيم عن ارتباطه العاطفي بالأغنية، مؤكدًا أنه كان يرددها منذ صغره، لما تحمله من مشاعر إنسانية عميقة وكلمات مؤثرة. وأشار إلى أن الأغنية في أصلها تعود إلى الفنان الجزائري دحمان الحراشي، الذي عُرف بتقديم اللون الشعبي والتعبير عن قضايا الهجرة والغربة، موضحًا أن العمل كان موجّهًا لصديق للحراشي هاجر إلى الخارج بحثًا عن حياة أفضل، لكنه واجه واقعًا مختلفًا.

وأكد زعيم أنه حرص على تقديم الأغنية بشكل قانوني ومهني، حيث تواصل مع أسرة رشيد طه، المالكة للحقوق، وحصل على جميع الموافقات اللازمة قبل إعادة تسجيلها، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها من الجمهور، سواء في مصر أو في دول شمال إفريقيا، وخاصة من الجمهور الجزائري الذي أبدى إعجابًا واضحًا بالتجربة الجديدة.

وأضاف أن إعادة تقديم هذا العمل لم تكن مجرد تجربة فنية، بل محاولة لإحياء رسالة إنسانية ما زالت حاضرة بقوة، حيث تحولت الأغنية مع مرور الوقت من تعبير عن الغربة إلى رمز لمعاناة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يخاطرون بحياتهم في "قوارب الموت" بحثًا عن مستقبل أفضل.

وعلى صعيد آخر، يواصل أحمد زعيم نشاطه الفني، حيث طرح مؤخرًا أغنيته "وبدعي عليك"، التي تنتمي إلى طابع الأغاني الشرقية المقسوم، من كلمات هاني فؤاد، وألحانه وغنائه، وتوزيع أمين نبيل، بينما تولى مهام الميكس والماستر أمير محروس، فيما أخرج العمل أحمد جوهر. وحققت الأغنية انتشارًا ملحوظًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

بهذه الخطوة، يثبت أحمد زعيم قدرته على المزج بين التراث الغنائي واللمسة العصرية، مقدمًا أعمالًا تعيد إحياء الكلاسيكيات بروح جديدة تناسب جمهور اليوم، دون التفريط في أصالة العمل أو رسالته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسلحة أمريكية

8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم السبت 2-5-2026 وصل كام؟

ترشيحاتنا

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

بالصور

لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

فيديو

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

