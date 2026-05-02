مكرّمة من الرئيس باحتفالية عيد العمال : تتويج لمسيرة عمل وكفاح

أكدت عطيات سيد، إحدى السيدات المكرمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد العمال، أن تكريم الرئيس يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة ودعمها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت عطيات خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي ببرنامج "أنا وهو وهي"، والمذاع على قناة صدى البلد، : أن هذه اللحظة تمثل تقديرًا حقيقيًا لمسيرة طويلة من العمل والكفاح.".

وتابعت:" هذا الدعم جعل المرأة تشعر بأنها شريك أساسي في التنمية، مشيرة إلى أن حضور المرأة في المشهد العام أصبح أكثر قوة ووضوحًا".

وأكدت أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للمرأة، من بينها مبادرة حياة كريمة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل بعض التشريعات التي تستهدف تعزيز دور المرأة وحمايتها وتمكينها في مختلف المجالات.

وتحدثت عطيات سيد عن شعورها خلال لحظة التكريم، قائلة إنها شعرت بمزيج من الرهبة والفخر، خاصة أنها لم تكن تتخيل في يوم من الأيام أن تلتقي رئيس الجمهورية أو يتم تكريمها بهذا الشكل، كما أن هذه اللحظة كانت تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل، وشعورًا بالفخر والامتنان لما وصلت إليه بعد سنوات من الجهد والتحديات.



