منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا الأربعاء المقبل

يخوض منتخبنا الوطني، مواليد 2009 ، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، مباراة ودية أمام نظيره الياباني في تمام الخامسة مساء الأربعاء المقبل، 29 أبريل الحالي، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقررة إقامتها في شهر مايو المقبل بالمغرب.

ووصلت بعثة منتخب اليابان للناشئين إلى القاهرة، اليوم، الاثنين، لخوض معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وسبق أن لعب منتخب الناشئين، مباراتين وديتين أمام نظيره الياباني بمركز المنتخبات الوطنية في ديسمبر الماضى، وفاز فيهما المنتخب الوطنى بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل، بناءً على الاتفاق، الذي تم بين الجهازين الفنيين للمنتخبين قبل المباراتين.

وينتظم منتخب مصر في معسكر مغلق حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية، تخللته مباراتان أمام نظيره الجزائري، ونجح المنتخب الوطني في الفوز فيهما بنتيجة 1-0، و2-0 على الترتيب، ويضم المعسكر 33 لاعبًا.