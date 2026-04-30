وزير العمل : توفير مليون فرصة شغل في الداخل والخارج خلال عام

أكد حسن رداد وزير العمل، أن عمال مصر ركيزة أساسية للإنتاج والشريك الحقيقي مع الحكومة في صناعة المستقبل .

وقال رداد في كلمته في احتفالية عيد العمال، :" العمال قوة دفع للجمهورية الجديدة نحو مزيد من التقدم والرئيس السيسي يهتم بملفات العمل والحماية الاجتماعية وتمضي الدولة لترسيخ بيئة عمل آمنة ".

وتابع حسن رداد:" حرص زملائي في وزارة المل على تكثيف الجهود لتعزيز حماية العمال وتطوير منظومة التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا".

وأكمل حسن رداد :" كثفنا الجهود وتمكنا من إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتشكيل لجنة لمتابعة تحقيق الأهداف وتوفير فرص عمل لائق ومستدامة للشباب وتعزيز فرص التشغيل داخل وخارج مصر ".

ولفت حسن رداد :" اعددنا الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وعقدنا العديد من الاجتماعات للانتهاء من مشورع قانون العمالة المنزلية .

وتابع حسن رداد :" تواصل الوزارة جهودها لتوفير فرص العمل للشباب وتم توفير اكثر من مليون فرصة عمل في الداخل والخارج خلال عام بما يسهم في خفض معدلات البطالة".