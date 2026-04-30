حبس 3 متهمين في جلب وتهريب مخدرات بـ 116 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 متهمين لقيامهم بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها بقيمة 116 مليون جنيه.

وفى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة) بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها ، مٌتخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط عناصر التشكيل المكون من 3 أفراد، وضُبط بحوزتهم (قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة " هيدرو – حشيش – آيس ")..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (116 مليون جنيه) .