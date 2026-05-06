أخيرا.. استخراج كعب العمل أون لاين| اتتبع الخطوات

عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع حسن رداد وزير العمل، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية.

وأعلن الوزيران ، خلال الاجتماع عن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم "كعب العمل" إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية ، وهى خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.

حيث يأتي ذلك في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي الشامل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية بكل سهولة ويسر.

وتستهدف الخدمة الجديدة توفير تجربة رقمية مبسطة تُمكن المواطنين من تقديم الطلب في أي وقت وعلى مدار الساعة، مع ضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الإجراءات من خلال منظومة رقمية مؤمنة.. وتسهم هذه الخدمة في تعزيز الشفافية وحوكمة البيانات وتقليل الاعتماد على المتابعة اليدوية، فضلاً عن دعم منظومة اتخاذ القرار وفق بيانات محدثة يمكن التحقق منها إلكترونياً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في سياق جهود الدولة المستمرة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الدخول إلى الرابط المباشر لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل واختيار خدمة "إصدار شهادة قيد"، واتباع الخطوات الرقمية المطلوبة لإتمام الطلب بنجاح في خطوات معدودة.

ويتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة.. وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكترونى إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خدمة "كعب العمل" المتاحة عبر منصة مصر الرقمية تمكن المواطن من استيفاء متطلبات الخدمة والتحقق من بياناته إلكترونيًا بشكل كامل، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ورفع مستوى الدقة، ويُسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية وإتاحة الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار تقديم الخدمة، مؤكدا مواصلة العمل على إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة تباعاً في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية بما يضمن استدامة تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التحول إلى مجتمع رقمي متكامل،مضيفا أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا أكثر من 220 خدمة حكومية رقمية ومن المقرر إضافة نحو 50 خدمة جديدة حتى نهاية العام الجاري.

من جانبه أكد وزير العمل، خلال الاجتماع أن إطلاق خدمة إصدار "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية يمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تُسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتُقلل الوقت والإجراءات والتكلفة على المواطن والدولة في آنٍ واحد.

وأوضح أن الخدمة الجديدة ستُسهم في تقليل التكدس بمكاتب العمل، وتخفيف العبء الإداري على العاملين بالوزارة، ورفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات بدقة وشفافية، بما يعزز جودة الخدمة ويحقق رضا المواطنين، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتحقيق كفاءة الإدارة الحديثة.

وأضاف وزير العمل خلال الاجتماع، أن الوزارة مستمرة في توسيع التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل في الخدمات وبناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتخدم سياسات سوق العمل.

وأشار إلى الاهتمام بملف "التدريب من أجل التشغيل"، مع التنسيق مع وزارة الاتصالات للاستفادة من خبراتها في تنفيذ برامج تدريب رقمية متطورة لرفع مهارات الشباب والعمال وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب التوسع في منصات التدريب الإلكتروني.

وأكد حرص الوزارة على الاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن الدمج بين التدريب الميداني والمنصات الرقمية يمثل نموذجًا متقدمًا للتأهيل المهني الحديث.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان أبرز ما تحقق في ضوء التعاون المشترك في مشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل، حيث يشمل التعاون أيضا رقمنة حزمة متكاملة من الخدمات تصل إلى 13 خدمة، ومن المستهدف الانتهاء منها بنهاية عام 2026، إلى جانب تطوير عدد من التطبيقات لخدمات الوزارة.

كما تم استعراض أبرز الخدمات الرقمية المقرر الانتهاء من إتاحتها عبر منصة «مصر الرقمية» خلال العام الجاري من بينها خدمات قياس المهارة، ومزاولة المهنة ، وخدمات تصاريح العمل للأجانب، والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة أخرى ضمن حزمة خدمات كعب العمل.

جدير بالذكر أنه كان قد سبق اطلاق خدمتين العام الماضي ضمن خدمات كعب العمل المتاحة على المنصة وهما خدمة التحقق من صحة شهادة قيد ، وخدمة استخراج بدل لشهادة قيد.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، والمهندس هيثم على الرئيس التنفيذي لشركة مصر الرقمية، والمهندسة رانيا عبدالخالق مدير مشروعات وزارة العمل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة.

كما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرنس المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.

وحضر من جانب وزارة العمل: المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني، وم.ياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وم.محمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي ، وهند السنونسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وإبراهيم علي مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة غير المنتظمة ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي و المستشار الإعلامي لوزير العمل.