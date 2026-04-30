وزير العمل: طفرة في التدريب المهني ودعم بـ2 مليار جنيه للعمال.. وإشادة دولية بقانون العمل

قال وزير العمل حسن رداد إن الدولة حققت خطوات متقدمة في تطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في بناء شراكات فعالة مع مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتواكب مع متطلبات التنمية.

احتفالية عيد العمال

وأوضح الوزير، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، أن وزارة العمل قدمت دعمًا ماليًا يقدر بنحو 2 مليار جنيه في صورة منح متنوعة للعمالة، بهدف توفير مظلة حماية متكاملة، وتعزيز مستويات الأمان الوظيفي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد حظي بإشادة عالمية واسعة، لما يتضمنه من بنود تساهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزز من استقرار سوق العمل، وتدعم بيئة الاستثمار.

ترسيخ ثقافة الإنتاج والانضباط

وأضاف أن الوزارة أطلقت الحملة القومية لنشر مفاهيم العمل، بهدف ترسيخ ثقافة الإنتاج والانضباط، ورفع الوعي بحقوق وواجبات العمال، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الأداء والإنتاجية.

تعزيز العمل العربي المشترك

وشدد الوزير على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التشغيل والتدريب.

عملية البناء والتنمية

واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة في دعم العمال، باعتبارهم حجر الأساس في عملية البناء والتنمية، والعمل على تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة تليق بمكانتهم.

