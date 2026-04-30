الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير العمل: طفرة في التدريب المهني ودعم بـ2 مليار جنيه للعمال.. وإشادة دولية بقانون العمل

وزير العمل
وزير العمل
محمد البدوي

قال وزير العمل حسن رداد إن الدولة حققت خطوات متقدمة في تطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في بناء شراكات فعالة مع مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتواكب مع متطلبات التنمية.

احتفالية عيد العمال

وأوضح الوزير، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، أن وزارة العمل قدمت دعمًا ماليًا يقدر بنحو 2 مليار جنيه في صورة منح متنوعة للعمالة، بهدف توفير مظلة حماية متكاملة، وتعزيز مستويات الأمان الوظيفي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد حظي بإشادة عالمية واسعة، لما يتضمنه من بنود تساهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزز من استقرار سوق العمل، وتدعم بيئة الاستثمار.

ترسيخ ثقافة الإنتاج والانضباط

وأضاف أن الوزارة أطلقت الحملة القومية لنشر مفاهيم العمل، بهدف ترسيخ ثقافة الإنتاج والانضباط، ورفع الوعي بحقوق وواجبات العمال، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الأداء والإنتاجية.

تعزيز العمل العربي المشترك

وشدد الوزير على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التشغيل والتدريب.

عملية البناء والتنمية

واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة في دعم العمال، باعتبارهم حجر الأساس في عملية البناء والتنمية، والعمل على تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة تليق بمكانتهم.

https://www.youtube.com/live/okgWnBIfgSc?si=IVos7uEx--yePKtH

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

المهندس إيهاب محمود،

قيادي بحزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال خارطة طريق لبناء اقتصاد تنافسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المصريين الأحرار : كلمة الرئيس في عيد العمال ترسم خريطة طريق لبناء اقتصاد منتج

حماة الوطن

حماة الوطن : الدولة المصرية تبنت رؤية تنموية شاملة تضع العامل في قلب الإنتاج

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

