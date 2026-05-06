عبد الفتاح تركي

إطلاق كعب العمل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.. أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم كعب العمل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة جديدة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود متواصلة لتحديث البنية الرقمية للخدمات الحكومية، بما يواكب احتياجات المواطنين ويوفر الوقت والجهد، مع ضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز الإجراءات من خلال منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة.

بوابة مصر الرقمية

ما هي خدمة كعب العمل الإلكترونية

تُعد خدمة كعب العمل من الخدمات المجانية التي تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى فرص العمل المختلفة، حيث يمكن الآن الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب العمل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم هذه الخدمة الحيوية.

وتستهدف الخدمة الآتية تقديم تجربة رقمية مبسطة تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة، مع توفير نظام إلكتروني يضمن السرعة في التنفيذ والدقة في مراجعة البيانات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

رابط وخطوات استخراج كعب العمل عبر الإنترنت

يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة إصدار كعب العمل من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط المباشر https://digital.gov.eg ، ثم تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي، والانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل، واختيار خدمة إصدار شهادة قيد.

بعد ذلك يتم اتباع الخطوات المطلوبة لإدخال البيانات واستكمال الطلب إلكترونيًا في خطوات بسيطة، ما يوفر تجربة سهلة وسريعة دون تعقيدات إدارية.

مدة الرد على طلب كعب العمل

تقوم وزارة العمل بمراجعة الطلبات المقدمة إلكترونيًا، ويتم الرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال الموافقة يتم إصدار شهادة القيد للمواطن بشكل إلكتروني، حيث يمكنه طباعتها أو حفظها وإرسالها إلى جهة العمل عبر البريد الإلكتروني.

ويمثل هذا الإجراء نموذجًا عمليًا لفكرة الخزينة الرقمية للمواطن، والتي تتيح الاحتفاظ بالمستندات الرسمية واستخدامها بسهولة عند الحاجة.

تصريحات وزير الاتصالات حول الخدمة الجديدة

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعه مع وزير العمل حسن رداد، أن خدمة كعب العمل الإلكترونية تتيح للمواطن استيفاء جميع متطلبات الخدمة والتحقق من بياناته بشكل كامل عبر الإنترنت، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الدقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تعزز الاعتماد على الوسائل الرقمية، وتوفر الوقت والجهد، حيث يمكن الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى التوجه لمقار تقديمها، مشددًا على استمرار العمل لإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية تباعًا.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية تضم حاليًا أكثر من 220 خدمة حكومية رقمية، ومن المستهدف إضافة نحو 50 خدمة جديدة حتى نهاية العام الجاري، في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

وزير العمل: نقلة نوعية في الخدمات الحكومية

من جانبه، أوضح وزير العمل حسن رداد أن إطلاق خدمة إصدار كعب العمل إلكترونيًا يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تقليل الوقت والإجراءات والتكلفة.

وأضاف أن الخدمة الجديدة ستؤدي إلى تقليل التكدس داخل مكاتب العمل، وتخفيف الأعباء الإدارية، مع تحسين كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات بدقة وشفافية، بما يعزز مستوى رضا المواطنين.

تقليل التكدس ودعم كفاءة الأداء

تسهم الخدمة الآتية في الحد من التكدس داخل مكاتب العمل، حيث يتمكن المواطن من إنهاء الإجراءات بالكامل عبر الإنترنت، ما يساعد على تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

كما تعزز هذه الخطوة من قدرة الجهات الحكومية على إدارة البيانات بشكل أكثر دقة، وتدعم اتخاذ القرار بناءً على معلومات محدثة يمكن التحقق منها إلكترونيًا.

توسيع التعاون في التحول الرقمي

أكد وزير العمل استمرار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين الخدمات الحكومية، إلى جانب تطوير قواعد بيانات دقيقة تدعم سياسات سوق العمل.

كما لفت إلى الاهتمام ببرامج التدريب من أجل التشغيل، والتوسع في التدريب الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف رفع مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

تطوير منظومة خدمات وزارة العمل

بحث الجانبان خلال الاجتماع تطورات مشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل، والذي يشمل رقمنة حزمة متكاملة تضم 13 خدمة، من المستهدف الانتهاء منها بنهاية عام 2026، إلى جانب تطوير تطبيقات رقمية لخدمات الوزارة.

كما تم استعراض عدد من الخدمات التي سيتم إطلاقها عبر منصة مصر الرقمية خلال العام الجاري، من بينها خدمات قياس المهارة، ومزاولة المهنة، وتصاريح العمل للأجانب، وخدمات العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى خدمات جديدة ضمن منظومة كعب العمل.

خدمات سابقة ضمن منظومة كعب العمل

جدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمتين خلال العام الماضي ضمن خدمات كعب العمل على منصة مصر الرقمية، وهما خدمة التحقق من صحة شهادة القيد، وخدمة استخراج بدل لشهادة القيد، في إطار استكمال تطوير هذه المنظومة الرقمية.

