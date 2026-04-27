الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أكثر خبز صحي.. طريقة عمل خبز الساوردو بخطوات سهلة في المنزل

ريهام قدري

الساوردو هو خبز مُخمّر طبيعيًا يعتمد على الخميرة الطبيعية بدلًا من الخميرة الفورية، ويحتاج إلى وقت وصبر في التحضير، لكنه يتميز بطعم غني وقوام هش ومميز.

أولًا: تحضير الخميرة الطبيعية (إذا لم تكن جاهزة)

إذا لم تتوفر لديك خميرة ساوردو جاهزة، يمكن تحضيرها كالتالي:

اليوم الأول:

اخلطي 50 جرامًا من الدقيق مع 50 جرامًا من الماء في برطمان زجاجي، وقلّبي جيدًا، ثم غطيه بشكل غير محكم.

من اليوم الثاني إلى الخامس:

أضيفي نفس الكمية يوميًا (50 جرام دقيق + 50 جرام ماء) مع التقليب جيدًا كل مرة.

بعد 4 إلى 7 أيام ستلاحظين ظهور فقاعات ورائحة حمضية خفيفة، وهذا يدل على أن الخميرة أصبحت جاهزة للاستخدام.

ثانيًا: مكونات العجينة

500 جرام دقيق

350 جرام ماء

100 جرام خميرة طبيعية (الساوردو)

10 جرام ملح

ثالثًا: طريقة التحضير

في البداية، اخلطي الدقيق مع الماء فقط حتى يتجانس الخليط، واتركيه لمدة 30 إلى 60 دقيقة (راحة أولية).

بعد ذلك، أضيفي الخميرة الطبيعية والملح، وقلّبي جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

اتركي العجينة لتتخمر لمدة 4 إلى 6 ساعات في مكان دافئ، مع القيام بطيّ العجينة كل ساعة تقريبًا (3 إلى 4 مرات).

بعد التخمير، شكّلي العجينة على هيئة رغيف، واتركيها ترتاح لمدة 20 دقيقة، ثم أعيدي تشكيلها بشكل نهائي.

ضعي العجينة في الثلاجة لمدة 8 إلى 12 ساعة للتخمير البارد.

سخّني الفرن على درجة حرارة عالية (حوالي 240 درجة مئوية).

اخبزي العجينة داخل وعاء مغلق أو طاجن لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الغطاء وأكملي الخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا.

نصائح

كلما زادت مدة التخمير البارد، تحسّن الطعم والقوام.

خبز الساوردو يحتاج وقتًا، لكنه صحي وأسهل في الهضم من الخبز العادي.

النتيجة قد لا تكون مثالية من أول مرة، وهذا طبيعي جدًا مع الخمائر الطبيعية.

