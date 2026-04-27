المطران شيحان يحتفل بعيد القديس مار جرجس شفيع دير الآباء اللعازريين بالقاهرة

احتفل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بقداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس، شفيع دير الآباء اللعازريين بالقاهرة.

شارك في الصلاة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والمطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين بالشرق الأوسط، والأب سمعان جميل، مسؤول الآباء اللعازريين بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.