إعلام إيراني: تم إغلاق مضيق هرمز لعدة ساعات اليوم

أفاد إعلام إيراني، أنه تم إغلاق مضيق هرمز لعدة ساعات اليوم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للتعاون الكامل مع أي جهة دولية للتحقق من سلمية برنامجها النووي.

وأوضح بيزشكيان أن المفاوضات الحالية مع الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة للقضايا النووية، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة "فارس" عن الرئيس الإيراني تأكيده أن طهران لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، لكنها ملتزمة بالحفاظ على حقوقها في تطوير الصناعة النووية لأغراض سلمية.

