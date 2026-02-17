رئيس إيران: المفاوضات مع أمريكا تجرى بتنسيق وموافقة المرشد وهدفنا حل حقيقي للقضايا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الهدف من المفاوضات مع واشنطن هو حل القضايا بجدية وليس حوارا من أجل الحوار، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الرئيس الإيراني:"المفاوضات مع الولايات المتحدة تجرى بتنسيق وموافقة المرشد وهدفنا هو حل حقيقي للقضايا".

وأضاف الرئيس الإيراني: "نسعى بجدية إلى تحقيق شيء ما ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى نتائج ملموسةط.



وفي وقت سابق، أكد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، أنه تم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المبادئ الرئيسية لاتفاق محتمل.

وقال عراقجي في كلمته بمؤتمر صحفي: “إيران والولايات المتحدة ستعملان على نسختين من وثيقة الاتفاق ويتبادلانها”.

وتابع: لم يحدد موعد الجولة المقبلة للمحادثات مع الولايات المتحدة، وإيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي".