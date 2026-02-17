محافظ الجيزة لدى وصوله إلى مكتبه: سأبذل قصارى جهدي لخدمة المواطنين

وصل الدكتور أحمد الأنصاري إلى مكتبه بديوان عام محافظة الجيزة لمباشرة مهام عمله محافظًا للجيزة.

وكان في استقباله هند عبد الحليم نائب المحافظ ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إلى جانب القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة.

وقدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة الجيزة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعمل بكل إخلاص من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والوقوف على مختلف الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة ومستدامة تحقق الصالح العام وتلبي تطلعات أبناء الجيزة.