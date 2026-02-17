قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق تحيا مصر والتضامن ينفذان المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" خلال رمضان
أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها
أحمد موسى يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لشهر رمضان.. بث مباشر
صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رياضة

أوسيمين يثير الجدل بعد رحيله عن نابولي

أوسيمين
أوسيمين
حمزة شعيب

أثار المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي التركي، حالة واسعة من الجدل بعد تصريحاته النارية حول رحيله عن ناديه السابق نابولي. 

وأكد أوسيمين أنه تعرض لمعاملة سيئة خلال الفترة الأخيرة قبل انتقاله إلى فريقه الحالي، في صفقة بدأت على سبيل الإعارة قبل أن تتحول لاحقًا إلى انتقال دائم.

وكشف أوسيمين في حديثه مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أنه كان قريبًا من الانتقال إلى أحد عمالقة الدوري الإيطالي، موضحًا أن يوفنتوس حاول ضمه في صيف 2024.

وأشار إلى أن المدير الرياضي السابق للنادي، كريستيانو جيونتولي، تواصل معه مباشرة، كما تحدث مع عدد من مسؤولي يوفنتوس، مؤكّدًا أن الاهتمام كان جديًا للغاية.

وقال أوسيمين: "عندما يتصل بك يوفنتوس، عليك أن تجلس وتستمع. لكنني كنت أعلم أن رئيس نابولي لن يسمح برحيلي بسهولة."

تطرق أوسيمين إلى تفاصيل أزمته مع إدارة نابولي، موضحًا أن تعرضه لهجوم مبالغ فيه بسبب بعض الأخطاء، بما في ذلك إهدار ركلات الجزاء. وأكد أنه واجه إهانات عنصرية داخل النادي، ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وأضاف أن حذف صوره بقميص نابولي من حسابه على "إنستجرام" استُغلت لتأليب الجماهير ضده، رغم أنه قام بذلك لأسباب شخصية.

وأشار إلى أنه جدد عقده مع النادي في ديسمبر 2023 بناءً على ما وصفه بـ "اتفاق شرف"، كان ينص على السماح له بالرحيل في الصيف التالي، إلا أن الإدارة لم تلتزم بهذا الوعد.

وأوضح أن إدارة النادي حاولت توجيهه نحو وجهات معينة لم يرغب فيها، قائلًا: "طلبوا مني الذهاب إلى هنا أو هناك، لكنني لست دمية يتم تحريكها كما يشاء الآخرون. لقد عملت بجد طوال مسيرتي لأصل إلى هذه المكانة."

في ختام تصريحاته، حرص أوسيمين على توجيه رسالة تقدير لجماهير نابولي، مؤكّدًا أنه يكن لهم احترامًا كبيرًا رغم كل ما حدث. 

وأشار إلى شعوره بالحزن لأن بعض المشجعين توجهوا إلى منزله مطالبين بتفسير ما جرى، لكنه شدّد على أن علاقته بالجماهير ستظل مختلفة ومميزة.

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

فتحي سند

تعليق غير متوقع من فتحي سند على تأهل سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر

سيراميكا و الزمالك

أمير هشام : سيراميكا الافضل وعلي ماهر مدرب متميز

الأهلي

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الجونة بالدوري

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

