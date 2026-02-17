مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الجونة بالدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الجونة المقرر لها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة، وواصل محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

كان الأهلي حصل على راحة أمس عقب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرًا لقمة المجموعة الثانية.

وأسفرت قرعة ربع النهائي التي أجريت اليوم عن مواجهة الأهلي لفريق الترجي التونسي، وستقام مباراة الذهاب في تونس فيما تقام مباراة العودة في القاهرة.