مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
رياضة

خوان جارسيا ينتقد التحكيم بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا في الليجا

خوان جارسيا
خوان جارسيا
إسلام مقلد

وجه خوان جارسيا، حارس برشلونة، انتقادات لطاقم التحكيم عقب خسارة فريقه بنتيجة 1-2 أمام جيرونا، في الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وقال جارسيا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أعتقد أن جيرونا كان متفوقًا علينا، خاصة في الشوط الثاني، حيث كانوا يضغطون بقوة شديدة لاستعادة الكرة بسرعة".

وأضاف: "حتى مع بعض الأخطاء أو المخالفات أو أي أمور أخرى، لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، لأن ذلك سمح لهم في النهاية بالوصول بعدد كبير من اللاعبين إلى منطقة هجومنا، كما أنه أرهقنا كثيرًا في عملية العودة السريعة للدفاع خلال التحولات. لذلك، يجب علينا تحليل المباراة جيدًا من خلال الفيديو، لنرى ما سيقوله المدرب، ونحاول فهم الأخطاء وتصحيحها".

مرحلة حاسمة ورسالة للجماهير

وتابع الحارس الإسباني: "بداية العام كانت مكثفة للغاية، ولا أعرف إن كان هذا الوقت مناسبًا قبل المرحلة الحاسمة التي نخوض فيها جميع البطولات، لكن بعد هاتين الخسارتين، علينا الحفاظ على هدوء الأعصاب والتركيز، وتحليل ما يجري بدقة".

ووجّه رسالة إلى الجماهير قائلاً: "استمروا في دعمنا. نحن نمر بوضع أصعب قليلًا مما كنا عليه سابقًا، لكننا ما زلنا ننافس في جميع البطولات، وهذا أمر مهم جدًا. علينا مواجهة التحدي بأفضل طريقة ممكنة، وعلينا نحن العمل بجد للعودة وتحقيق الريمونتادا أمام أتلتيكو مدريد إن أمكن ذلك".

 

جدل لقطة كوندي وغياب تدخل الـVAR

وعن لقطة دهس جول كوندي، أوضح جارسيا: "في اللحظة المباشرة كانت سريعة جدًا ولم أرها بوضوح، لكن بعد مشاهدة الإعادة، أرى أنها مخالفة".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر كان سيختلف لو وصل لاعب جيرونا أولًا ثم دهس على قدمه، لكن بالنسبة لي كوندي كان الأول، ثم اللاعب الآخر دهس عليه بسبب الاندفاع".

واختتم تصريحاته قائلاً: "في اللحظة الحية، ربما لم يرَ الحكم اللقطة جيدًا، تمامًا كما لم أرها أنا بوضوح، لكن من المستغرب أن غرفة تقنية الفيديو (VAR) لم تطلب منه الذهاب لمراجعتها. إذا لم يتمكن الحكم من رؤيتها جيدًا، فعلى الـVAR أن يدعوه ليراجعها بهدوء على الشاشة، ثم يتخذ القرار، ففي مثل هذه اللقطات السريعة، المشاهدة المباشرة غير كافية لاتخاذ القرار الصحيح.. ورغم أن الحكم حاول التصرف بأفضل طريقة ممكنة، إلا أن الظروف لم تساعده، لذا لم تكن هذه أفضل طريقة للتعامل مع اللقطة".

خوان جارسيا برشلونة التحكيم الدوري الإسبان

