خوان جارسيا ينتقد التحكيم بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا في الليجا

وجه خوان جارسيا، حارس برشلونة، انتقادات لطاقم التحكيم عقب خسارة فريقه بنتيجة 1-2 أمام جيرونا، في الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وقال جارسيا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أعتقد أن جيرونا كان متفوقًا علينا، خاصة في الشوط الثاني، حيث كانوا يضغطون بقوة شديدة لاستعادة الكرة بسرعة".

وأضاف: "حتى مع بعض الأخطاء أو المخالفات أو أي أمور أخرى، لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، لأن ذلك سمح لهم في النهاية بالوصول بعدد كبير من اللاعبين إلى منطقة هجومنا، كما أنه أرهقنا كثيرًا في عملية العودة السريعة للدفاع خلال التحولات. لذلك، يجب علينا تحليل المباراة جيدًا من خلال الفيديو، لنرى ما سيقوله المدرب، ونحاول فهم الأخطاء وتصحيحها".

مرحلة حاسمة ورسالة للجماهير

وتابع الحارس الإسباني: "بداية العام كانت مكثفة للغاية، ولا أعرف إن كان هذا الوقت مناسبًا قبل المرحلة الحاسمة التي نخوض فيها جميع البطولات، لكن بعد هاتين الخسارتين، علينا الحفاظ على هدوء الأعصاب والتركيز، وتحليل ما يجري بدقة".

ووجّه رسالة إلى الجماهير قائلاً: "استمروا في دعمنا. نحن نمر بوضع أصعب قليلًا مما كنا عليه سابقًا، لكننا ما زلنا ننافس في جميع البطولات، وهذا أمر مهم جدًا. علينا مواجهة التحدي بأفضل طريقة ممكنة، وعلينا نحن العمل بجد للعودة وتحقيق الريمونتادا أمام أتلتيكو مدريد إن أمكن ذلك".

جدل لقطة كوندي وغياب تدخل الـVAR

وعن لقطة دهس جول كوندي، أوضح جارسيا: "في اللحظة المباشرة كانت سريعة جدًا ولم أرها بوضوح، لكن بعد مشاهدة الإعادة، أرى أنها مخالفة".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر كان سيختلف لو وصل لاعب جيرونا أولًا ثم دهس على قدمه، لكن بالنسبة لي كوندي كان الأول، ثم اللاعب الآخر دهس عليه بسبب الاندفاع".

واختتم تصريحاته قائلاً: "في اللحظة الحية، ربما لم يرَ الحكم اللقطة جيدًا، تمامًا كما لم أرها أنا بوضوح، لكن من المستغرب أن غرفة تقنية الفيديو (VAR) لم تطلب منه الذهاب لمراجعتها. إذا لم يتمكن الحكم من رؤيتها جيدًا، فعلى الـVAR أن يدعوه ليراجعها بهدوء على الشاشة، ثم يتخذ القرار، ففي مثل هذه اللقطات السريعة، المشاهدة المباشرة غير كافية لاتخاذ القرار الصحيح.. ورغم أن الحكم حاول التصرف بأفضل طريقة ممكنة، إلا أن الظروف لم تساعده، لذا لم تكن هذه أفضل طريقة للتعامل مع اللقطة".