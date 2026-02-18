قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
توك شو

عماد الدين حسين: الاحتلال يعرقل السلام منذ 1948وينشر قواته في القدس لكبح طموحات الفلسطينيين

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ استنفار جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قبيل ساعات من اجتماع مجلس السلام في واشنطن لا يمكن تفسيره باعتباره إجراءً عارضاً أو مرتبطاً فقط بسياق الاجتماع.


وأضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل -بطبيعتها وسياساتها- لا تحتاج إلى ذرائع لتعطيل مسار السلام، إذ إنها تعرقل جهود التسوية منذ عام 1948 وحتى الآن.


وأوضح حسين أن نشر القوات في القدس أو غيرها لا يعني بالضرورة تشجيع السلام إذا غاب، ولا يمثل دليلاً على وجود نية حقيقية للتسوية، لافتًا، إلى أن ما جرى هو رسالة خوف في ضوء ما حدث بعد السابع من أكتوبر، حين سادت تقديرات إسرائيلية بأن الأوضاع مستقرة وأن حركة حماس تمّت السيطرة عليها، قبل أن تتكشف تطورات مغايرة.


وبيّن أن تفسيره لما حدث في القدس يتمثل في السعي إلى منع أي مظاهرات تضامنية فلسطينية، وكذلك الحد من أعداد المصلين في المسجد الأقصى، وهو أمر لم يتوقف سواء قبل السابع من أكتوبر أو بعده.

وذكر أن، الرسالة الموجهة للفلسطينيين مفادها أن طموحاتهم سيتم كبحها، مستشهداً باستمرار العمليات العسكرية في غزة، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، وصولاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن عدم السماح بأي تقدم أو إعادة إعمار أو تحرك قبل نزع سلاح حماس.

